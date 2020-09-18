Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Dün oynanan maçta Neftçi'yi 3-1 mağlup edip tur atlayan Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split'i elemesi durumunda Rostov-Maccabi Haifa, Williem-Rangers, Fehervar-Reims ve Steaua Bükreş-Slovan Liberec eşleşmelerinden gelecek bir takımla karşılaşacak.

Beşiktaş'ın ise Rio Ave'yi geçmesi durumunda muhtemel rakipleri şu şekilde: CSKA Sofia-B36, AC Milan-Bodo/Glimt, Hapoel Beer-Sheva-Motherwell

Norveç'ten Rosenborg ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'un galip gelmesi durumunda ise bir sonraki tur muhtemel rakipleri şöyle: Sporting Lizbon-Aberdeen, Mura-PSV ve Kopenhag-Piast.