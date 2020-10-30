Fransız Haber Ajansı (AFP), radarlar ve diğer ileri teknoloji izleme cihazlarıyla donatılmış “La Fayette” isimli firkateynin, 170 mürettebatıyla birlikte, Türk araştırma ve savaş gemilerini Doğu Akdeniz'de Suriye açıklarında ve adaları kapsayan bir alan içinde üç aydır yakından izlediğini duyurdu.
Fransız donanmasından Oruç Reis'e 'yakın takip'
Fransız donanmasından bir firkateynin, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Oruç Reis ve Barbaros araştırma gemilerini yakın takibe aldığı ortaya çıktı.
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