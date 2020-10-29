Fransa'da kilise yakınında saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nin yakınlarında bıçaklı saldırı düzenlendi.

Polis, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, birden fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre bir polis kaynağı, ölenler arasındaki bir kadının başının kesildiğini söyledi. Ancak bu iddia henüz resmi olarak teyit edilmedi. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ölenlerin "korkunç bir biçimde" öldüklerini söyledi.

Saldırının kilisenin içerisinde mi yoksa yakınında mı gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi Twitter'dan yaptığı açıklamada kilisenin içinde ya da yakınında gerçekleşen saldırıyı "terör saldırısı" olarak niteledi ve saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırgan vuruldu

Estrosi daha sonra yaptığı açıklamada saldırganın saldırı sırasında ve gözaltına alınırken "Allahu Ekber" diye bağırdığını, polis tarafından gözaltına alınırken vurulduğunu, hayatta olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Estrosi yaşamını yitirenlerden birinin kilisenin bekçisi olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bölgede polis operasyonunun devam ettiğini belirterek bölge sakinlerine olay mahallinden uzak durma çağrısı yaptı.

Olayla ilgili soruşturmayı Fransa terörle mücadele savcılığının yöneteceği ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un saldırının ardından Nice kentine gitmek üzere harekete geçtiği ifade edildi.

Avignon'da bıçaklı şüpheli polis tarafından vuruldu

Fransa'da bir saldırı haberi de Avignon kentinden geldi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Avignon'da elinde bıçakla tekbir getirerek polislere saldırdığı ileri sürülen bir şüphelinin polis tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.