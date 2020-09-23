Finlandiya'da neo-nazi çete yasaklandı

Finlandiya Yüksek Mahkemesi bugün bir neo-Nazi grubunu faaliyetlerinin "önemli ölçüde yasalara aykırı" olduğu gerekçesiyle yasakladı.

Finlandiya'nın en yüksek mahkemesi, İskandinav Direniş Hareketi grubunun "faaliyetleri doğası gereği bu hakların kötüye kullanılmasını gerektirdiğinden, ifade özgürlüğü veya örgütlenme özgürlüğüne sahip olmadığına" karar verdi.

İsveç, Norveç, İzlanda ve Danimarka'da da çrgütlü olan İskandinav Direniş Hareketi, Kohti vapautta! (Özgürlüğe doğru!) adı altında faaliyet yürütüyordu.

Ulusal Polis Baş Müfettişi Heikki Lausmaa, Fin basın kuruluşu YLE'ye verdiği demeçte, yüksek mahkeme kararının "şiddet içeren ve ırkçı kabul edilen veya başka bir şekilde insan onurunu ihlal eden bir dil kullanan bir örgütün Fin toplumunda yeri olmaması gerektiğine dair açık bir ifade" olduğunu söyledi.

İskandinav Direniş Hareketi üyesi Jesse Torniainen, Eylül 2016'daki bir gösteri sırasında 28 yaşındaki bir adamı göğsünden tekmelediği için ağır saldırıdan suçlu bulunmuştu. 28 yaşındaki adam aldığı yaralardan yaşamını yitirmişti. Torniainen iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Söz konusu saldırı kamuoyunun dikkatini çekmişti ve Finlandiya'daki ırkçı örgütlerin yasaklanması için kampanyaların yapılmasına vesile olmuştu.

Daha önce de yasaklandı, ancak yasak uygulanmadı

Aşırı sağcı İskandinav Direniş Hareketi 2017 yılının Kasım ayında Pirkanmaa Bölge Mahkemesi tarafından yasaklanmıştı. Karar, örgütü "şiddet içeren ve açıkça ırkçı" olarak nitelendiren Ulusal Polis Kurulunun talebi üzerine alındı ancak faşist çete karara itiraz etti.

2018 Şubat ayında Turku Temyiz Mahkemesi örgütün geçici olarak yasaklanması talebini reddederek yasağın ertelenmesini sağladı.

Örgüt 2017'deki yasaklanma sürecini takiben ismini Kohti vapautta! olarak değiştirdi. Aynı zamanda logolarını da bir svastika varyasyonuna çevirdi. Fotoğraf: twitter/@kohti_vapautta

Daha sonra, örgütün internet sitesinde materyal yayımlamaya devam etmesi ve Bağımsızlık Günü'ndeki gösterilere katılması nedeniyle polis kurulu geçici bir yasak çağrısında bulundu.

Temyiz mahkemesi, yasağın İskandinav Direniş Hareketi gibi "kayıtsız bir kuruluş üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı" gerekçesiyle talebi geri çevirdiğini açıklladı.

İskandinav Direniş Hareketi İsveç'de politik bir parti olarak faaliyet yürütürken Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İzlanda'da grup olarak faaliyet gösteriyor.