Filistinliler İsrail'in aşılama kampanyasından yararlanamıyor

İsrail'in koronavirüs aşılama sürecinde Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilerin aşı için bekleyeceği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsrail'in bu süreçte kullanacağı Pfizer/BioNTech aşısı partiler halinde Batı Şeria'nın içlerine ulaştı, ancak bu aşılar yalnızca Yahudi yerleşim yerlerine dağıtıldı. Bölgede yaşayan Filistinlilerin aşılama için haftalarca, belki de aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

İsrail'in aşılama kampanyasının başladığı iki hafta içinde günde 150 bin dozdan fazla aşılama yaptığı kaydedildi. Buna göre İsrail, 9 milyon olan nüfusunun 1 milyondan fazlasına aşı yaptırmış oldu.

Öte yandan, Filistin yönetimi, kısa süre içerisinde aşılara ulaşmak için çalışmalara devam edildiğini açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın genel direktörü Ali Abed Rabbo, ilk aşıların muhtemelen Şubat ayında geleceğini söyledi. Aşı için İsrail'le görüşmelerin dondurulduğunu söyleyen Rabbo, "Şu ana kadar bu konuda bir anlaşma olmadı, ortada somut bir şey yok" dedi.

İsrailli yetkililerse, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilerden sorumlu olmadıklarını iddia ederek, aşılama sürecinin bitmesinin ardından elde kalan fazla aşıları Filistinlilere verebileceklerini söylüyor.