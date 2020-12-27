İsrailli bakandan 'Filistinli mahkumları aşılamayın' talimatı

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana dün cezaevleri yönetimlerine Filistinli mahkumların koronavirüs aşılamalarına başlanmaması talimatı verdi.

Times of Israel'in haberine göre Ohana'nın ofisinden yapılan açıklamada, bakanın İsrail Cezaevi Servisi'ne bu aşamada ilk olarak aşılamanın cezaevlerindeki personele yapılması ve "güvenlik mahkumlarına" izinsiz aşılama yapılmaması talimatı verdiği belirtildi.

Bakanın açıklamasında "Filistinli" sözü geçmiyor ancak İsrail cezaevlerindeki "güvenlik mahkumları" ifadesi Filistinli siyasi mahkumları tanımlıyor.

Ohana'nın bu açıklaması, Filistin Kurtuluş Örgütü Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir'in, İsrail'deki yetkililerin kendilerine Filistinli mahkumların koronavirüs aşılarının önümüzdeki günlerde yapılmaya başlanacağını söylediğini açıklamasının ardından geldi.

Ebubekir Filistin haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada İsrail'deki Filistinli mahkumlara aşının zorunlu olmayacağını, istekleri doğrultusunda yapılacağını söylemişti.

İsrail'de koronavirüs aşısının uygulanmasına geçen Pazar günü hastane çalışanları, 60 yaş üzeri ve risk altındaki kişilerden başlandı.

Bir sonraki aşamada öğretmenler, sosyal hizmet görevlileri, cezaevi personeli, askerler ve güvenlik personelinin aşılanacağı açıklandı.

İsrail Öğretmenler Sendikası tüm öğretmenlerin aşılanmasını talep ederek, sorunun 12 Ocak'a kadar çözülmemesi durumunda greve gideceklerini açıkladı.