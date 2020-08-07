Feyzioğlu'ndan kalp krizi geçiren baro başkanı hakkında tepki çeken paylaşım

Baroların istifasını istediği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kalp krizi geçiren Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "İnancım oh olsun demeye, beddua etmeye izin vermez" ifadesine yer verdi.

Feyzioğlu kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "İnancım oh olsun demeye, beddua etmeye izin vermez. O yüzden sosyal medyada bana en galiz, en seviyesiz küfürleri etmiş ve ediyor olması şu sözlerimi içtenlikle söylememe engel değil. Allah şifa versin Antalya Barosu Başkanına. Ailesine bağışlasın" diye yazdı.

Feyzioğlu'nun mesajına karşı Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Cenk Soyer, "Metin Bey gerçekten bulunduğunuz koltuğa yakışmıyorsunuz. Geçmiş olsun dileklerinizi söylediğiniz metni bir daha okuyun lütfen. Umarım birgün bir yerlerde sevgi dilini kullanmaya başlar, kendinize yakışanı yapar ve köşenize çekilirsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere ise, "Böylesi bir geçmiş olsun mesajı olabilir mi? Harfler utanmış" dedi.

Feyzioğlu, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın kendisi hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı "basit bir yalancısınız" paylaşımı üzerine "hakaret ettiği" iddiasıyla Balkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Balkan'ın sağlık durumu iyi

Gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'a dün anjiyo yapıldı. 5 damarının tıkalı olduğu saptanan Balkan, hemen by-pass ameliyatına alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Balkan'n sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.