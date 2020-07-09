FBI Başkanı Çin’i hedef aldı

FBI Başkanı Christopher Wray, Çinli ajanların Çin diasporasına yönelik, Tilki Avı adı verilen küresel bir operasyon çerçevesinde ABD’de yaşayan yüzlerce Çinliyi Çin’e dönmeye ikna etmek için çalıştığını ileri sürdü.

Çin’in ABD açısından teşkil ettiği tehdide dair yaptığı bir konuşmada, Pekin’in karşı istihbarat faaliyetlerinin, ABD’nin fikri mülkiyetine ve iktisadi canlılığına yönelik uzun vadeli en büyük tehdit olduğu belirten Wray, Tilki Avı operasyonun hedeflerine Çin’e geri dönme ya da kendilerini öldürme tercihlerinin sunulduğunu iddia etti.

Çin’in Tilki Avı operasyonunu bir tür uluslararası yolsuzluk karşıtı kampanya olarak lanse ettiğini, ancak gerçeğin bu olmadığını söyleyen FBI Başkanı, Çin dışında yaşayan ve tehdit olarak görülen Çin vatandaşlarının hedef alındığını savundu. Wray operasyonun diğer ülkelerde de sürdüğünü ve Çin’in göz yıldırma çabalarını boşa çıkarmak için FBI’ın bu ülkelerdeki ortaklarıyla birlikte çalıştığını vurgulayarak, operasyonun hedefi olduğunu düşünen kişilere FBI’a başvurmaları çağrısında bulundu.

Çin’in uluslararası ya da ulusal hukuka hiçbir saygısı olmayan saldırgan bir rakip olduğunu ileri süren Wray, FBI’ın elindeki 5 bin aktif karşı istihbarat dosyasından yarısının Çin ile ilişkili olduğunu ve ellerine her 10 saatte bir yeni vaka geldiğini söyledi.

Wray’in açıklamalarına göre, FBI, kütlesel korsanlık, kimlik hırsızlığı ve fikri mülkiye casusluğuna da karışan Çin’in gerçekleşmiş ya da teşebbüs olarak kalmış teknoloji hırsızlığı çabaları ile ilişkili bine yakın soruşturma sürdürüyor.

Altı yıl önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından başlatılan Tilki Avı operasyonu, Çin’den kaçan yolsuzluğu bulaşmış devlet görevlisi ve şirket yöneticilerinin takibini amaçlıyor.