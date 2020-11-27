Fahrettin Koca: Vakalar 5 ilde iki katına çıktı

Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yaptığı çevrimiçi toplantıya ilişkin kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor." dedi.

Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2020