F1 pilotu Hamilton, ırkçılığa karşı ömür boyu mücadele sözü verdi

Formula 1'de yarışan ilk siyah pilot olan Mercedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ırkçılıkla savaşmanın kendisi için "ömür boyu sürecek bir mücadele" olduğunu belirtti.

Hamilton, “Irkçılık, burada geçirdiğimiz zamandan çok daha uzun süre burada olacak. Irkçılığa maruz kalan renkli insanların zamanı yok. Eşitliği zorlamaya ve farkındalığı artırmaya devam etmeliyiz” dedi.

Bu konuda Formula 1'de yapılması gereken çok şey olduğunu vurgulayan Hamilton, “FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) bu işin bir parçası olmalı, sürücüler bunun bir parçası olmalı. Bütün bir yıl bunun için mücadele ediyor olacağız ve bunu ısrarla talep edeceğiz. Benim için bu, hayat boyu sürecek bir şey olacak” diye konuştu.

Styrian’da yarışı ilk sırada tamamlayan Lewis Hamilton, podyumda tepkisini göstermek için ilk kez 1968 Meksika Olimpiyatları 200 metrede podyuma çıkan Tommie Smith ve John Carlos'un Amerikan Ulusal Marşı sırasında yaptığı gibi sağ yumruğunu havaya kaldırmıştı.

Lewis Hamilton daha önce de Formula dünyasının, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine sessiz kalmasına da tepki göstermişti.