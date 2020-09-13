'Evliliklerini kurtarma' vaadiyle kadınlara cinsel istismarda bulunan hoca tutuklandı

İstanbul'da kadınlara 'evliliklerini kurtarma' vaadiyle cinsel istismarda bulunan Burhan D. tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki "hoca" Burhan D'nin eşlerinden boşanmak isteyen olan çok sayıda kadına "evliliklerini kurtarabileceğini" vadederek bu kadınlardan hem para aldığı hemde "vücutlarına çeşitli yazılar yazma" bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında ekipler, nitelikli dolandırıcılık ve cinsel tacizden suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.