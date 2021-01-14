ESP'ye yönelik operasyon: Parti binasının kapısını kırdılar

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da gece 01.00 sularında evleri basıldı.

ETHA'da yer alan habere göre, ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ve ETHA muhabiri Pınar Gayıp gözaltına alındı. HDP PM üyesi Sıtkı Güngör ve HDP İstanbul İl Örgütlenme Eş Sözcüsü Pınar Türk de gözaltına alınanlar arasında. Gözaltına alınanlar arasında Yenikapı Tiyatrosu oyuncuları da bulunuyor.

Öte yandan polis, İzmir Yamanlar'da bulunan ESP Bayraklı İlçe Örgütü binasına kapısını kırarak girdi.

Diyarbakır'da ESP'li Zindan Dorudemir gece çalıştığı işyerinden gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu ESP'nin parti binalarına yönelik baskınlar düzenlendiği belirtiliyor.