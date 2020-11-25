Esnaf dernekleri eyleme hazırlanıyor: 'Batıyoruz'

"Esnaf destek bekliyor, batıyoruz" diyen esnaf dernekleri eyleme hazırlanıyor.

Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Avcılar ve Kocaeli esnaf dernekleri tarafından yapılan açıklamada "27 Kasım Cuma saat 15.30'da Kadıköy İskelesi'nde buluşuyoruz" denildi. Dernekler Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Esnaf dernekleri taleplerini şöyle sıraladı:

- Tüm vergiler iptal edilsin

- Esnafa kira desteği

- Esnafa kredi desteği

- Çalışanlara ekonomik destek

- Faturalardaki vergilere muafiyet

Basın açıklamasına çağrı Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER), Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER), Beşiktaş Esnafları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Avcılar Cafe Bare İşletmecileri Derneği ve Kocaeli Eğlence Yerleri Yatırımcıları Derneği tarafından yapıldı.