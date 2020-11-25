Kafe-bar ve kültür sanat emekçilerinden eyleme çağrı

Son kısıtlamalarla birlikte açlığa terk edilen kafe-bar ve kültür-sanat emekçileri ücretsiz izin dayatmasına, iş güvencesizliğine karşı bugün 18.00’de Karaköy iskelesinde basın açıklaması yapacak.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı'nda bir araya gelen kafe-bar ve kültür-sanat emekçileri yaptıkları çağrıda "Tüm kafe- bar ve kültür-sanat emekçilerini 25 Kasım Çarşamba 18.00’da Karaköy İskelesi’nde yapılacak basın açıklamasına davet ediyoruz" dedi.

"Ücretsiz izin zorbalığına, iş güvencesizliğine karşı mücadeleye" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aylardır iş yükünün ve baskının arttığı, iş güvencesizliğinin tavan yaptığı, ücretlerin yerlerde gezindiği koşullarda geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz.

Burada bulunan emekçi kardeşlerimizin büyük bir bölümü sigortalı çalışmak nedir hiç bilmediler. Biraz şansı yaver gidip sigortalı çalışanlarımızınsa pandemi dönemiyle birlikte sigorta primleri yatmamakla kalmadı maaşları da elden verilmeye başlandı. İtiraz ettiğimizdeyse kapı gösterildi. Buna şükredin demeye getirildi. Ücretsiz izinde olan arkadaşlarımız cirolar bahane edilerek işe geri çağrılmadı.

Salgın öncesinde yaşadığımız sorunlar iş yerleri özelindeymiş ya da o sektöre has sorunlarmış gibi görünebiliyordu. Fakat bugün yaşadığımız sorunların neredeyse tamamı aynıdır.

Bizler beş kişinin yaptığı işi iki kişi yapmaya zorlanan, kameralarla izlendiği için iki dakika soluklanmaya bile fırsat verilmeyen kafe, bar emekçileriyiz. Salgın koşullarında canı pahasına çalıştırıldık. Tuvaletlere kadar tüm iş yerinin temizliğinden ve hijyeninden bile sorumlu tutulduk, tutuluyoruz.

Bizler salgınla beraber enstrümanını, fotoğraf makinasını, kamerasını satarak geçinmeye mecbur bırakılan müzisyenleriz, kültür-sanat emekçileriyiz. Normalimiz sigortasız çalışmak olduğu için salgın esnasında devlet tarafından tanınmadık. Ne yardım aldık ne de işsizlik fonundan yararlanabildik.

Üç kuruş ücretsiz izin parasıyla geçinmenin ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş olan bizler 'normalleşme' ile birlikte döndüğümüz iş yerlerimizde daha düne kadar zaten ücretsiz izne gönderilme baskısıyla, korkusuyla çalıştırılıyorduk. Geçtiğimiz günlerde bakanlığın açıkladığı yeni kısıtlamalar ile birlikte deyim yerindeyse açlığa terk edildik.

Zaten güç bela geçiniyorken salgın yönetimindeki beceriksizlik bize fatura edilmeye çalışılıyor. Faturalarımızı, kredi borçlarımızı, ev kiramızı nasıl ödeyeceğimiz ne patronların ne de siyasi temsilcilerinin umurunda.

Buradan bu karanlık tablonun sorumlularına sesleniyoruz.

Ücretsiz izin zorbalığı son bulmalıdır. Ücretsiz izin uygulaması insanlık suçudur. Bizi açlığa mahkum edemezsiniz.

Kağıt üstünde yasak olduğu söylenen sigortasız işçi çalıştırmak son bulmalıdır. Çalışma günü bir gün bile olsa işçinin sigortası yapılmalıdır.

Kültür Sanat işçisini koruyan sözleşmeler yapılmalı, ücretlerin emeğimizin değersizleşmediği bir standartta olması sağlanmalıdır.

Tüm emekçi kardeşlerimize çağrımızdır. Yalnız değilsiniz. Gelin örgütlenelim. Gelin dayanışmayı büyütelim!

Tüm kafe- bar ve kültür-sanat emekçilerini 25 Kasım Çarşamba 18.00’da Karaköy İskelesi’nde yapılacak basın açıklamasına davet ediyoruz."