Kafe-bar ve kültür sanat emekçilerinden eyleme çağrı

Son kısıtlamalarla birlikte açlığa terk edilen kafe-bar ve kültür-sanat emekçileri ücretsiz izin dayatmasına, iş güvencesizliğine karşı bugün 18.00’de Karaköy iskelesinde basın açıklaması yapacak.
Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı'nda bir araya gelen kafe-bar ve kültür-sanat emekçileri yaptıkları çağrıda "Tüm kafe- bar ve kültür-sanat emekçilerini 25 Kasım Çarşamba 18.00’da Karaköy İskelesi’nde yapılacak basın açıklamasına davet ediyoruz" dedi.
"Ücretsiz izin zorbalığına, iş güvencesizliğine karşı mücadeleye" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: