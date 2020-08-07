Eski Merkez Bankası baş ekonomisti: Artık faiz artışı da yetmez

Eski Merkez Bankası baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara, doların rekor kırmasının ardından piyasaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kara, "Faiz artışı uzun vadede kalıcı çözüm olur mu? Bu noktadan sonra aynı aktörlerle zor. Yeterince güçlü artırılırsa ilk planda kısa vadeli fonlar ülkeye girip geçici fırsat penceresinden faydalanmak isterler, ama genel yaklaşım değişmedikçe bir bahane bulup yine gideceklerdir" dedi.