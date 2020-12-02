Eski CHP Gençlik Kolları yöneticisine 'taciz' soruşturması

20 yaşındaki D.A. isimli genç kadın, eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'dan kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılıkta "müşteki" sıfatıyla ifade veren D.A., şüpheli G.Ö.A.'yı bir siyasi partinin gençlik kolunda görev almaları nedeniyle tanıdığını belirterek yaşadığı taciz olayını anlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine G.Ö.A. hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlattı.

Tartışma çıkmıştı

CHP'de kısa süre önce bir taciz iddiası daha gündeme gelmiş, parti içinde tartışma yaşanmıştı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz'ün karıştığı cinsel saldırı suçuna ilişkin tartışma yaşanmış, Kaftancıoğlu olayın üzerini örtmekle suçlanmıştı.

Kaftancıoğlu ise Yarkadaş'a ilişkin "O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor" demişti.