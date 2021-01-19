Eşi ve kızının üzerine kaynar su döken saldırgan tutuklandı

Konya'da yaşayan Ali Ay (28) iddiaya göre sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay (23) ile 1,5 yaşındaki kızının üzerlerine sıcak su döktü.

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ay, ile kızı tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye Ay'ın avukatı Ali Ay'ın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Ali Ay "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

"Kazara yaptım. Kasıtlı bir şey kesinlikle yoktur" iddiasında bulunan Ali Ay ifadesinde "Eşim bilerek ‘Ambulans çağıracağım. Darp raporu alacağım’ diyerek bağırmaya başladı. Ben eşimi kesinlikle banyoya sürüklemedim. Eşimin kesinlikte darp raporu yok. Ben kendime darp raporu aldım. Bana iftira atıyor ve medya üzerinden baskı yapıyor. Ceza almam için elinden geleni yapıyorlar. Ben ‘Seni öldürür, 3-5 yıl yatar çıkarım’ demişim. Kesinlikle böyle bir şey demedim. Uyuşturucu kullanıyor diye de iftira atmış. Bunun için kanıma da bakabilir, en küçük bir şey çıkarsa devlet ne derse yaparım” diye konuştu.