Esenler'de bir evde yangın çıktı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul Esenler'de Kemer Mahallesi 922 Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında, Suriyeli 6 kişilik bir ailenin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre, dairenin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bazı vatandaşlar, içeridekileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan bir çocuk da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.