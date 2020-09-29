Ermenistan Savunma Bakanlığı: Bir uçağımız Türk F-16'sı tarafından düşürüldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir F-16 savaş uçağının Ermenistan hava sahasında kendilerine ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Ön raporlarsa, saldırının Azerbaycan hava sahasında gerçekleştiğini kaydetti.

Erivan, daha önce yaptığı açıklamada birden fazla savaş uçağının Azerbaycan saflarında çatışmalara katıldığını, Türk F-16'ların Azerbaycan hava kuvvetlerine destek verdiğini belirtmişti.

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Ermenistan'ın uçağını vurmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Ermenistan'ın uçağını vurduğu iddiasını yalanladı.

Altun, "Türkiye Ermenistan'ın uçağını vurmadı. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin." dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama

Sputnik'e konuşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vaqif Dergahlı, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Türk F-16'sının Ermenistan'a ait bir Su-25'i vurduğuna dair iddiasını yalanladı.

Dergahlı, "Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağının F-16 uçağı tarafından vurulmasına ilişkin çıkan haberler yalandır. Karabağ semasında Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağının vurulması Ermeni savunma bakanlığına ait bir hayal ürünüdür" dedi.