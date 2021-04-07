Erdoğan'ın koruması olduğu öne sürülen kişi para videoları sonrası gözaltına alındı

Sosyal medyada Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve Hulusi Akar ile çektirdiği fotoğraflarını yayımlayan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.'nin lüks arabalı, deste deste paralarla paylaştığı görüntüler gündeme gelmişti.

Görüntülere tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Milyonluk arabalara binen ve yüzbinlerce dolar ve Avro ile video çeken bu kişi Recep Tayyip Erdoğan’ın koruması mıdır? Bu kişi koruma ise bu kadar parayı nereden kazanmıştır? Yahut bu paralar başkalarının mıdır? Öyleyse bunlar kimlerdir?" diye sormuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına ait olduğu iddia edilen videoyu paylaşarak “Bir kez daha soruyoruz; 128 milyar dolar nerede?” demişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada sözkonusu kişinin Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmadığı belirtilerek "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

EGM'den yapılan açıklamada "Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan / KAYSERİ adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır. Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığı’nın yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, “Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” gerekçesi ile gözaltına alınmıştır. Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.