Erdoğan'ın katılacağı tören için vekillere acil Covid-19 testi

Yarın Meclis’te düzenlenecek olan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı 15 Temmuz töreni öncesinde, bütün milletvekillerinden Covid-19 testi yaptırmaları istendi.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, törende, Meclis yerleşkesine ilk bombanın düştüğü "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nda anma programı düzenlenecek. Programda alana karanfil bırakılacak, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve dua okunacak. Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Erdoğan da birer konuşma yapacak.

Öte yandan bu talebe bazı siyasi parti temsilcileri tepki göstererek katılmayacağını bildirdi.

Beştepe’de 15 Temmuz için düzenlenecek ünlü besteci Fahir Atakoğlu’nun da katılacağı konser öncesi de, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu üyelerine de koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi.