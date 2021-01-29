'Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz, yakın zamanda tarih açıklayacağız'

İran Dışişleri Bakanı Zarif, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur" derken, İran Dışişleri Bakanı Zarif ise, "İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki iş birliği kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

İkili düzeyde ziyaretlerimiz olacak. Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak, Azerbaycan ile üçlü mekanizmalarımız var. Bu toplantılar için hazırlıkları da bugün başlatmış olduk.

Görüş alışverişinde bulunduk, Suriye'deki son durum, aynı şekilde Irak, Körfez ve özellikle de Güney Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldık.

Güney Kafkasya'da bir ateşkes var, bu ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz. Sadece istemek yetmez katkı sağlamak gerekiyor. Güney Kafkasya'yla ilgili bir işbirliği planlıyoruz. Kardeşim Zarif buraya gelmeden önce diğer ülkeleri de ziyaret etti.

Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararınadır. En çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.

Biz özellikle İran-ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya destek verdik. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi, umarım Biden yönetimiyle ABD anlaşmaya döner. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar kalkmış olur. Bugün kardeşim Cevad Zarif'e Türkiye olarak gereken desteği vereceğimizi söyledim.

Zarif'in açıklamasından başlıklar şöyle:

Son birkaç ay içinde ikinci kez Sayın Çavuşoğlu ile görüştüğüm için mutluyum. Bizim için İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişki çok önemlidir ve karşılıklı yararla dolu bir ilişkidir. İran ve Türkiye zor günlerinde birbirlerine yardımcı olmuşlar. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini iyi biliyoruz. Umarım ABD'de terör devleti gittikten sonra bölge halkını daha güzel günler bekliyor olacaktır.

Ticaret ilişkilerini eski güzel günlere götüreceğiz. Biz bugün transit, ticaret ve enerji konularındaki işbirliğini ele aldık. En temel amacımız karşılıklı olarak iki ülkede görev yapan şirketlerin sorunları çözmek oldu. Bizim için Türkiyeli şirketlerin İran'da varlığı çok önemlidir.

Biz Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz ve yakın zamanda bunun için tarih açıklayacağız. Biz aynı zamanda Astana formatındaki işbirliklerimize devam ediyoruz. Bugün Suriye'de savaşın yerini diyalog almıştır. İran ve Türkiye'nin Kafkasya bölgesindeki işbirlikleri bölge halkı için faydalı olacaktır.

Türkiye-Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanlarının önerdiği üzere 5 ülkeye ziyaret başlattım. Diğer ülkeleri ziyaret ettikten sonra burada olduğum için çok mutluyum.

Şu anda aslında zemin 6 ülke için de hazırlanmıştır. Biz bu 6 bölgenin kalkınması için faaliyet yapabiliriz, farklı alanlarda işbirliği yapabiliriz. Umarız bu iş gerçekleşir.