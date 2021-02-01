Erdoğan'dan 'yeni anayasa' çıkışı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlarla toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" dedi ve Cumhur İttifakı'yla bu konuyu değerlendireceklerini söyledi.

Erdoğan konuşmasında yüz yüze eğitime 15 Şubat'ta köy okullarında başlanacağını açıkladı. 1 Mart'tan itibaren ise 8. ve 12. sınıflar ile ilkokullar ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin başlaması için hazırlıklara başlanacağını söyledi. Erdoğan 1 Mart'tan itibaren vakalardaki azalışa bağlı olarak il bazında eğitim öğretimin kademeli olarak başlaması için çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

Erdoğan kapanan işyerleriyle ilgili kısıtlamaların gevşetilmesinin de vakalardaki azalışa bağlı olarak gündemde olduğunu belirtti ancak bir tarih açıklamadı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- 2021 yılını yeni bir şahlanış yılı haline getirme gayreti içindeyiz.

- Türksat 5A uydumuzu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B'yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız.

- Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

- Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracatla kapatan iş insanlarımızın yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Reformlar

- Ülkemizin son 18 yılının büyük özelliği demokrasi ve ekonomide kesintisiz bir reform gündemine sahip olmasıdır.

- Bir süredir ekonomiden güvenliğe her alanda bölgesel ve siyasal liderlik politikası izlemektedir. Yeni ve köklü reform ihtiyaçlarının artık ertelenemez olduğunu gördük.

- Adalet Bakanlığımız hukuki, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ekonomik reformlarla ilgili çalışmalarını hamdolsun belli bir seviyeye getirdi. Kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı. Her kesimin beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Şimdi bu taslakları hem kendi içimizdeki kurullarımız ve Cumhur İttifakı ortağımızla değerlendirerek inşallah bir noktaya getireceğiz.

- Kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Yasamanın alanı ile ilgili konularla ilgili Meclis, idari alanda Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız.

- Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa'nın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.

'Belki de yeni anayasayı tartışma vakti gelmiştir'

- Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.

- Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir.

- Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

- En düşük emekli maaşı ödemesini bin liradan 1500 TL'ye yükselttik. Sosyal destek kapsamındaki tüm ailelere ilave nakdi yardım yaptık. Büyüklerimize sahip çıkarak yalnız yaşayan 80 üstü vatandaşlarımızı yakın takibe aldık.

- Bay Kemal öyle danışıklı dövüşle, öyle gidip de çöp konteynırlarının içerisinden aldatmak suretiyle vatandaşlarımızı bak aç, açık sefil gibi yalan yanlış haberlerle, spekülasyonlarla sen bu milleti aldatamayacaksın. Zaten böyle söyledikçe bak artık partin kendi içinde dağılmaya başladı.

- Kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık, kapsamını genişlettik. İşsizlik sigortasından yararlanmayanlara nakdi ücret desteği verdik. Bugüne kadar çeşitli kesimlere 49 milyar lirayı geçti. Diğer SGK teşviklerimiz ve İŞKUR teşvikleriyle bu rakam 71 milyar liraya ulaştı.

- 1 milyon 240 bin esnafımız 3 ay süreyle ayda 1000 lira almaya devam edecek. Esnafımıza büyükşehirlerde 750 diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesi yapıyoruz. Esnaflarımıza 5 milyar liranın üzerinde nakdi destek veriyoruz.

- İstihdamda en yüksek seviyeye ulaştık. Amacımız yatırımların çoğalması ve rekabet gücünün artmasıdır.

- Son uluslararası analizler, G20 ülkeleri içinde 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatabilecek iki ülkenin Türkiye ve Çin olduğunu gösteriyor.

- Vatandaşlarımız Türk lirasına dönmeye başladı, bu vesileyle vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Gıda fiyatları

- Olumlu gelişmelerin yanında ekonomide sorunlu alanları da biliyoruz. Serbest piyasa kurallarından taviz vermeksizin bu sorunların üzerine gideceğiz.

- Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir.

- Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini aşını zehir etmesine izin veremeyiz.

- Sıkıntının kaynağına indiğimizde kimi tüccarların açgözlülüğü yanında uluslararası alanda gıda fiyatlarındaki yükselişi ve kuraklığı ve yapısal sorunların etkisini görüyoruz.

- Özellikle uluslararası piyasalarda ayçiçeğinde, soya fasülyesinde, buğdayda fiyat artışları yaşandı. Avrupa ve Amerika'daki boş market görüntülerinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Hamdolsun Türkiye'de böyle görüntülerin ortaya çıkmasına müsaade etmedik.

- 22 milyar liralık destekle tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağladık. Bitkisel üretim cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarımsal büyüme ve ihracatta da oldukça güzel gelişmeler yaşandı.

- Çiftçilerimizin ekmeye, biçmeye, üretmeye devam etmeleri için onları artan girdi maliyetlerinden koruyacak tedbirleri alıyoruz. Gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz.

- Kuraklığın etkilerini, gıda fiyatlarındaki artışı yakından takip ediyoruz. Öncelikle gıdada piyasa gözetimi ve denetimini uygulayacağımızın altını çizmek istiyorum.

- Erken uyarı sistemi kurarak, hızlı ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturacağız. Rekabet Kurulunu etkin bir şekilde harekete geçireceğiz.

- Elbette piyasa dostu ve kalıcı adımlardan yanayız ama özel sektörün de kendi üzerine düşeni yapması şarttır.

- Dertlendiğimiz bir diğer önemli konu istihdamın arttırılmasıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde alınan tedbirler işgücü piyasamızı maalesef menfi etkiliyor. Özel sektöre çağrı yapıyorum, gelin bu işi daha önce yaptığımız gibi seferberliğe dönüştürelim. Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere dünyaya örnek olalım.

- Dünya aşı bulamazken hamdolsun bizde bu sıkıntı da yok. Çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürüyoruz.

- Enflasyon hedefine birlikte ulaşalım. Ama yüksek faizle bu mümkün değil.

Kısıtlamalar ve yüz yüze eğitim

- Salgın tebirlerini yeniden gözden geçirdik.

- Covid-19'un mutasyona uğraması bizim de işimizi zorlaştırıyor.

- Salgınla mücadelede en kritik unsurlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını takip ediyoruz.

- Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek.

- 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak.

- Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek.

- Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz.

- Belediyelerden, organize bölgelerin yönetimlerinden il hıfzıssıhha kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum.

