Erdoğan'dan Tansu Çiller ve Recai Kutan adımı

Milli Görüş’e yakınlığıyla bilinen Hürses gazetesi yazarı Fehmi Çalmuk, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'nu genişleteceğini öne sürdü.

Çalmuk'a göre kurula dahil edilmek istenen isimler Saadet Partisi'nden Recai Kutan ve eski Başbakan Tansu Çiller olacak.

Çalmuk’un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu sürpriz bir şekilde genişliyor. Duyumlarıma göre istifasını sunan Arınç’tan sonra kurul üyeliği için birkaç yeni isme öneri götürülecek.

Daha çok eski TBMM Başkanlarının yer aldığı kurulda sol’un “Hikmet ağbisi” Hikmet Çetin daveti nezaketle geri çevirdi. Kabul etmedi. Ancak eski Başbakanlardan Tansu Çiller’e bu konuda nasıl bir teklif yapılacak bunu bilmiyorum.

Benim baştan beri en büyük adayım Recai Kutan… Tecrübesi, saygınlığı ve Cumhur ittifakının genişlemesinde oynayacağı rol önemli… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti için ön görüşmeler yapıldı. Randevu sağlandı. Erdoğan, bu hafta içinde Kutan’ı başkanı olduğu kısa adı ESAM olan Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde ziyaret edecek.

Zaten yakın zamana kadar sık sık telefonda görüştüğü Recai Kutan’a ‘Recai Ağbi Ben Geldim’ diyerek başlayan görüşmede vites büyütülerek ‘Recai Ağbi bundan sonra ne yapacağız?’ diyecek.”