Erdoğan'dan Nur cemaati lideri için taziye mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Said Nursi’nin “talebe”si olarak bilinen Nur cemaati liderlerinden Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan dün 92 yaşında ölen ve asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan Mehmet Fırıncı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ömrünü İslam’ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Erdoğan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından Mehmet Fırıncı'yı arayarak, ''Dualarınız, gayretleriniz Rabb'im de elhamdülillah 'Nusret'ini gönderdi' ve bugünlere geldik'' demişti.