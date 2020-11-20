Erdoğan'dan faiz kararı açıklaması: Acı ilaçlar...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyoruz. Bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz.

Devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz.

Yeni anayasa

Yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. CHP'nin oyunbozanlığıyla neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı. Başlattığımız yeni anayasa çalışmasının neden akamete ulaştığı da aleniyet kazandı.

Biz reformlara ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık. Yeni reformlar ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz. Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz.

Faiz açıklaması

Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimiyle ülkeyi bu kronik sancıdan kurtaracağız.