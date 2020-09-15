Erdoğan'a hakaret davalarının kazananları

Televizyon dizilerinde "zor davaları" kazanan parlak avukatlara rağbet ediliyor, iyi bir avukatın ekmeğini taştan çıkarması bekleniyor ama Erdoğan'ın avukatları için durum biraz farklı.

"Cumhurbaşkanı'na Hakaret" davalarından söz ediyoruz. Her yıl, Erdoğan'ın avukatları olarak bilinen bir grup, milyonları bulan bir geliri, üstelik Erdoğan'ın kendisinden değil, dava edilenlerden alarak elde ediyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "hakaret ettiği" suçlamasıyla yıllar içinde onbinlerce kişiye soruşturma açıldı. 2020 yılı için bu sayının şimdiden 36 bin 66 kişiyi bulduğu söyleniyor. Bu soruşturmaların bir bölümü davaya dönüştü. Açılan davalarda sanık olarak yargılanan yurttaşların sayısı da her yıl arttı.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılından sonra Cumhurbaşkanı'na Hakaret davalarında yargılanan yurttaş sayısında patlama yaşandı.

2014 yılında 141 dava karara bağlanırken, bunların 40'ı mahkumiyetle 25'i beraatle sonuçlanmıştı.

2015 yılında dava sayısı 4,8 katına çıkarak 678 oldu. Mahkumiyet sayısı ise 6 katına çıktı ve 238 oldu.

2018 yılının sonuna gelindiğinde, bu yıl içinde toplam sonuçlanan dava sayısı 44,4 katına çıkarak 6270'e, mahkumiyetle sonuçlanan dava sayısı ise 61,55 katına çıkarak 2462'ye ulaşmıştı.

2019'da sadece yüzde 12'si beraatle sonuçlandı

Diğer hakaret davalarından farklı olarak şikayete bağlı değil Cumhurbaşkanı'na Hakaret davaları Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre kamu davası olarak açılıyor. Diğer hakaret davalarından farklı olarak davanın açılması şikayete bağlı değil. İlginç bir durum ama Erdoğan'ın "şikayetçi olmayacağım" açıklamasında bulunduğu davalar da bu yüzden düşmüyor!

Kabaca her yıl yüzde 40'ı mahkumiyetle sonuçlanan, daha doğrusu sadece yüzde 12'si beraatle sonuçlanan binlerce davayla ilgili çok üzerinde durulmayan bir nokta, Erdoğan'ın yakınında durduğu bilinen bir avukatlar topluluğunun cebine giren parayla ilgili.

Erdoğan "tarafı" bu davalara kişisel olarak "katılıyor." Bu durumda Erdoğan'ın avukatları bir devlet görevlisi olarak değil, Erdoğan'ın kişisel vekili olarak davaya katılıyor.

Sanık aleyhine, mahkumiyetle sonuçlanan davalarda, mahkemeler genellikle katılan avukatlara (Erdoğan'ın avukatlarına) vekalet ücreti olarak Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre ceza alan tarafından ödenmesine de hükmediyor. Bu yıl bu tutar 2.725 TL olarak gerçekleşti.

soL'a ulaşan bir yurttaştan da kaybettiği dava sonucu vekalet ücreti istenmiş

Milyonlar kazanılıyor

Terazinin ayarı 2019 yılında Cumhurbaşkanı'na Hakaret suçunu düzenleyen 299. maddeden yargılanıp hakkında karar verilmiş kişi sayısı 12,298. Bunların sadece 1,970'i beraat etmiş. TCK'nın "Şerefe Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan 125. maddesi için yine 2019 yılına ait sayılara baktığımızda: 243,781 kişi hakkında karar çıktığını ve bunlar içinde beraat kararı alanların sayısının 53,879 olduğu görülüyor. Çok kabalaştırarak şunu söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı'na Hakaret davasında sanık koltuğuna oturan kişinin beraat etme olasılığı yüzde 16. Öte yandan herhangi bir hakaret davasında hakarete uğradığını savlayan kişinin tarafındaysanız, davalının elinizden kaçma ihtimali, yüzde 22'ye çıkıyor. Üstelik muhtemelen yapmanız gereken iş de birkaç katına çıkmışken.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve davaların niteliğinden bağımsız düşündüğümüzde, dava sonucunda mahkemelerin mahkum edilen sanığın yargılama nedeniyle bir vekalet ücretini ödemesine karar vermesinde herhangi bir haksızlık yok.

Öte yandan 6 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında neredeyse 100 katına çıkmış olan ve hukuk temeli sorgulanan bir "suçun" bir de iktidara yakın olanlara kazandırıyor olmasında haksızlık bulan çok.

Avukatlar sadece sanığın mahkumiyetiyle sonuçlandırdıkları davalarda mahkemenin hükmettiği vekalet ücretini alarak bile azımsanmayacak bir gelir elde edebilirler.

2019 yılında 299. maddeden sanık olarak hakim karşısına çıkan 12,298 kişi için mahkemelerden karar çıktı. Bunlar arasında 3.831 kişi için alınan karar mahkumiyet yönündeydi. Bu açıdan bakıldığında 2019 yılında mahkemelerin 3.831 kişiyi Cumhurbaşkanı'na Hakaret suçundan mahkum ederken, bir de bunların Erdoğan'ın avukatlarına 2.725'er TL ödemelerine karar vermiş oldukları söylenebilir.

Bu şekilde mahkemelerin Cumhurbaşkanı'na Hakaret davalarında 10,439,475 TL vekalet ücreti ödenmesine karar verdiğini düşünebiliriz.

"Mahkumiyetle sonuçlanan davaların hepsinde vekalet ücretinin ödenmesi kararı çıkıyor mu?" diye soran olabilir.

Aslına bakılırsa "daha fazlasında" çıkıyor. Zira 2019 yılında, 299. maddeden 3.831 kişi için mahkumiyet kararı alınmış ve fakat 3.939 kişi için de "hükmün geri bırakılması" kararı var. Yani mahkeme 3.939 kişi için de "şimdi ceza vermiyorum ama beraat etmiş de sayılmazsın" demiş oluyor. Bu şekilde alınan kararlarda da davalı yurttaşın vekalet ücreti ödemesi sıklıkla karara bağlanıyor.

Yani kamu davası olarak açılan ve şikayete bağlı olmayan, Erdoğan'ın sadece katılan taraf olarak yer aldığı Cumhurbaşkanı'na Hakaret davalarının her yıl 15 ile 30 milyon TL arası bir vekalet ücreti yarattığını söyleyebiliyoruz. Üstelik tekrarlayalım: Bu parayı devlet ödemiyor, bu para Erdoğan'ın cebinden çıkmıyor: Mahkemelerin sadece 100 kişiden 16'sı için beraat kararı aldığı bu davalarda sanık olanların cebinden çıkıyor.

soL'a ulaşan ihtar niteliğindeki yazıda adı geçen avukat Erdoğan'ın avukat ordusunun tanınmış üyelerinden Hüseyin Aydın. Erdoğan, geçtiğimiz yıl eşi vefat eden avukatı Hüseyin Aydın'a evinde taziye ziyaretinde bulunmuş ve Kuran okumuştu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan avukat Hüseyin Aydın, Erdoğan'a teşekkür etmişti.