Erdoğan yine Ayasofya'da

Erdoğan, cuma namazını kılmak için yine Ayasofya'ya gitti.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Ayasofya'ya gitti. 

Cuma namazı öncesi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Erdoğan'ın namaz sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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