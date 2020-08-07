AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Ayasofya'ya gitti.
Cuma namazı öncesi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Erdoğan'ın namaz sonrası açıklama yapması bekleniyor.
Erdoğan yine Ayasofya'da
Erdoğan, cuma namazını kılmak için yine Ayasofya'ya gitti.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Ayasofya'ya gitti.
Cuma namazı öncesi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Erdoğan'ın namaz sonrası açıklama yapması bekleniyor.