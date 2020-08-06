Ayasofya'da Taliban bayrağı açıldı iddiası meclis gündeminde

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından Ayasofya içerisinde Taliban bayrağı açıldığı iddia edildi. CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz Ayasofya'da Taliban bayrağı açılmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması üzerine meclis gündemine getirdi. Çeviköz'ün soruları şu şekilde:

Yapılan açıklamada olanların Afganistan’daki barış sürecine engel olduğu ifade edilerek eylemi yapanlar hakkında, “Afganistan yönetimi de halkı da barış sürecini destekliyor. Süreç onlar tarafından da desteklenmeli, ayrıca bu ülkelerde gerçekleşen, sürece zarar verebilecek eylemlerden kurtulmalılar” denilmektedir. Dost ve kardeş Afganistan’ın barış sürecinin zarar görmemesi amacıyla gerçekleşen elim hadisenin aydınlatılması ve kınanması gerekliliği elzemdir. Söz konusu olayı kınayan bir açıklama yapacak mısınız? Taliban’ın Türkiye’nin de terör örgütü listesinde bulunduğu göz önünde bulundurulacak olursa, olayın aydınlatılması amacıyla herhangi bir adli süreç başlatılmış mıdır? Söz konusu olaya konu olan güvenlik zafiyetinin sorumlularının tespit edilmesine yönelik inceleme başlatılmış mıdır? Afganistan tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu eylemlerin desteklenmesinin Afganistan’ın içişlerine müdahale olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir. Afganistan ile yürütülen dostane ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından Türkiye toprakları üzerinde Taliban lehine düzenlenebilecek propagandaların önlenmesi amacıyla hangi tedbirler alınmıştır?