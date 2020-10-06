Erdoğan ve Tatar açıkladı: Kapalı Maraş perşembe günü açılıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın "Kapalı Maraş" kentine ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Maraş'ı halkın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil bölgesinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girecek olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ise, "Paylaşmak istediğim diğer gelişme ise Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasıyla ilgili gelişme. Geçmişte 80'li, 90'lı yıllarda bu konu defalarca masaya getirilmiş olmasına rağmen neticeye kavuşturulamamıştır. Rum tarafı barış ve refahı çökertmişti. Halkımız sahilden istifade edebilecek" diye konuştu.

"Kapalı Maraş" olarak bilinen bölge, TSK'nin 1974'deki operasyonu öncesi Kıbrıs'ın en önemli tatil noktalarından biriydi. Bölge yapılan anlaşmalar gereği o tarihten bu yana kapalı durumda.