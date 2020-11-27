Erdoğan: Tedbir almaya mecburuz ve alacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına ilişkin "Maalesef vatandaşlarımız hala kapalı alanlar oturuyor. Maske takmadıklarını görüyor. Tedbir almaya mecburuz ve alacağız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, vaka ve ölüm sayılarının arttığını dile getirdi.

"Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Her türlü çalışmayı yürütüyor. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın bu işe dikkat etmediğini görüyoruz. Sigara içtiklerini, maske takmadıklarını görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen bizler için çok çok önemli" diyen Erdoğan, "Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Sağlık Bakanlığımızın attığı adımlarla tedbir almaya mecburuz ve alacağız. Sağlık Bakanlığımızın ve çalışanlarımızın kararlı tutumlarıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Vaka sayılarının ve vefatların artması üzüntü duyduğumuz tablodur" ifadesini kullandı.

Varlık Fonu'na ilişkin de konuşan Erdoğan, "Biliyorsunuz resmi başkanı benim. Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti bununla ilgili" dedi.

Erdoğan, şu an en önemli projenin kendisinin "çılgın proje" olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesi olduğunu söyledi, artık ihale süreçlerinin başlayacağını söyledi.