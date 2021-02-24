Erdoğan: Süzme faşist bir parti, bunların cibiliyeti bozuk

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

'Süzme faşist bir parti'

Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nı hukuki zemine kavuşturma adımımızı atmıştık. Bu ittifakın ülkemizin birliği, bütünlüğü ve devletimizin bekası en onurlu en hasbi ittifakı olduğunu görüyoruz. Tarihi mücadelemizde Cumhur İttifakı'nın çok büyük katkısı vardır. Yine nice saldırıyı da Cumhur İttifakı'nın güçlü zemininde karşılayıp boşa çıkardık.

CHP bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi. Diğer yanında yerli ve milli hassasiyetleri koruduğunu ümit ettiğimiz diğer bir partiyi alarak ilerledi. Bu zoraki ittifakın içinde ülkenin milletin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliği bulamazsınız. Uluslararası saldırılara karşı devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Karşımızda dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kılıfı altında dillendiren bir heyula var.

Millet tek parti devrinden beri CHP'nin ciğerini biliyor. CHP'nin içinde demokrasi yoktur. Çünkü sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde kalkınma da yoktur. Milletin işine yarayacak hiçbir işe yaraşmaz. Adalet yoktur. Milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü duruşunu milletine göre değil önüne konan senaryolara göre belirler.

Taciz, tecavüz, hırsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına bulaşmıştır. CHP kayıp bir partidir. Bu sadece siyasetin değil, ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Sadece yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerdeki manzara bunu anlatıyor.

'Siz ne yüzsüzsünüz'

Geçtiğimiz günlerde Gara'da masum 13 insanımızın katledilmesi bile bunları utandırmaya yetmemiştir. Öyle utanmazlar ki onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5 yıl 6 yıl bizim bu insanlarımızı kaçıranlar kim? Ve biz bu süre içerisinde dağ demedik, taş demedik, eğlendik. Ve bunun mücadelesini verdik.

Bakanlarımızı gönderdik. Makamınızda gelip size her şeyi anlattılar. "Ne soracaksanız sorun" dediler. Bu kadar açık, şeffaf her şey ortaya konurken siz ne yüzsüzsünüz ki bu kadar çalışmadan sonra hala saldırıyorsunuz.

Bu katliamın suçunu bize yıkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunların cibiliyeti bozuk. "Ne yapık?" diyorlar sonra. Teröristlerle beraber yürüdünüz. PKK'dan FETÖ'ye her çeşit teröristi savunmak için il başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz? Sınır ötesi harekatlarımızı eleştiren, gidemezsiniz diye demeçler veren siz değil misiniz? Terör örgütü olarak görmüyoruz diyen siz değil misiniz?

Gara konusu ülkemizde kimin nerede durduğunu göstermesi bakımından turnusol olmuştur. İşte geçen gün İzmir'deydik. Bir asır önce İzmir'de başlayan işgalin benzerini bugün hüsrana uğratacak ve hak ettikleri dersi vereceğiz. Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. Milletimiz vesayete nasıl boyun eğmediyse Allah'ın izniyle bu kirli zihniyeti de aynı şekilde tarihin tozlu raflarına havale edecektir.

Sinsi niyetleri milletimiz gayet iyi biliyor. Salgından, ekonomiden, tedbirlerden zerre kadar anlamadıklarını kendi ağızları ile ikrar ediyorlar.

'1 Mart'tan itibaren beklentileri karşılayan adımları atmaya başlayacağız'

Şehirler bazında normalleşme adımlarının atılmaya başlanacağının müjdesini paylaşmıştık. İnşallah 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayan adımları atmaya başlayacağız. Aşılama çalışmalarını belirlenen öncelik gruplarına göre devam ettiriyoruz. Mart ayı inşallah aşılama konusunda da çok büyük mesafelerin katedildiği bir dönem olacaktır. Aşı temini için tüm kanalları zorluyoruz. Normalleşme kriterlerinin yakalanması için kendi illerinizdeki vaka ve aşı oranını takip etmenizi rica ediyorum. İllerinizdeki olumlu yönde geliştirerek normalleşme sürecini nihayete erdireceğimize inanıyorum.