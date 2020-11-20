Erdoğan: Suriye'de IŞİD'le çarpışan tek NATO ülkesiyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan, şöyle konuştu:
- Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir.
- Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz.
- Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz.
- İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz.
- Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.