Erdoğan: Suriye'de IŞİD'le çarpışan tek NATO ülkesiyiz

G20 Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz' diye konuştu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

  • Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir.
  • Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz.
  • Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz.
  • İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz.
  • Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.