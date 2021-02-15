Erdoğan: Salgının olduğu dönemde kongre yapıyoruz salonlar lebaleb dolu

AKP'nin salgın günlerinde Rize'de yaptığı ve hiçbir önlem almadığı kongre tepki çekti.

Haber Merkezi

AKP'nin salgın günlerinde Rize'de yaptığı kongrede salonda salgın önlemi alınmadı.

Kongrede konuşan Erdoğan, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salonlar lebaleb dolu" dedi, tablodan övgüyle söz etti.

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