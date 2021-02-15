AKP'nin salgın günlerinde Rize'de yaptığı kongrede salonda salgın önlemi alınmadı.
Kongrede konuşan Erdoğan, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salonlar lebaleb dolu" dedi, tablodan övgüyle söz etti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Erdoğan: Salgının olduğu dönemde kongre yapıyoruz salonlar lebaleb dolu
AKP'nin salgın günlerinde Rize'de yaptığı ve hiçbir önlem almadığı kongre tepki çekti.
Haber Merkezi
AKP'nin salgın günlerinde Rize'de yaptığı kongrede salonda salgın önlemi alınmadı.
Kongrede konuşan Erdoğan, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salonlar lebaleb dolu" dedi, tablodan övgüyle söz etti.