Erdoğan: Sakın Fransız markaları satın almayın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs pandemisiyle ilgili olarak "Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde krizi diğer ülkelere göre daha hafif geçiriyoruz" dedi.

Konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle: