Erdoğan: Sakın Fransız markaları satın almayın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs pandemisiyle ilgili olarak "Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde krizi diğer ülkelere göre daha hafif geçiriyoruz" dedi.
Konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:
- Sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz, tamam diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde krizi diğer ülkelere göre daha hafif geçiriyoruz. Ülkemizi, milletimizi, rızkının peşindeki insanları sıkıntıya sokmadan süreci yönetiyoruz.
- Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü sayılara ulaştığı bugünlerde tedbirlere hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum.
- Sakın Fransız markaları satın almayın.
- Siz gerçek faşistsiniz, nazinin alasınız
- Bizde din özgürlüğü var.
- Düşünebiliyor musunuz, müslüman kadınlar kılık kıyafetinden dolayı vapurda tacize uğruyor.
- İmam Hatip okullarına yapılan haksızlığa son verdik. Bugün isteyen her öğrencimiz erken yaşlarda öğrenilmesi daha kolay olan Kuran-i kerimi artık okullarda özgürce öğrenebiliyor.