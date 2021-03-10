Erdoğan: Hedefimiz nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemek

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin inşasının başlaması nedeniyle düzenlenen temel atma töreni başladı. Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin de video-konferans yöntemiyle katıldı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor" dedi. "Akkuyu NGS projesinde en sıkı güvenlik tedbirlerine uyulmaktadır, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Putin, projenin "Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacağını, ekonomiyi daha da güçlendireceğini" söyledi.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin başarılı bir biçimde hayata geçirilmesi, Rusya’nın Türkiye ile enerji alanında yaptığı işbirliğini yeni bir düzeye taşıyacak" diyen Putin, Akkuyu sahasında toplam 4 ünite kurulacağını belirtti.

Erdoğan ise ""İlk reaktörü 2023 yılında devreye almayı hedefliyoruz. Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir. Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu. Nükleer enerji, 'enerji politikamız' bakımından özel bir yere sahiptir" diye konuştu.

Erdoğan "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Bu devasa projeyi Türk-Rus işbirliği sembollerinden biri olarak görüyoruz. İşbirliğimizi yeni projelerle derinleşme noktasında Sayın Putin'le aynı iradeyi paylaşıyoruz" dedi.