Temel atma töreni öncesi mühendislerden 'durdurun' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in videokonferans yöntemiyle katılacağı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3'üncü reaktörün temel atma töreni öncesinde Elektrik Mühendisleri Odası'ndan bir açıklama geldi.

Nükleer Düzenleme Kurumu kapatılsın başlığı taşıyan açıklamada üzerine inşa edildiği zeminin güvenlik sorunu yarattığı belirtilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının da durdurulması istendi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin tümünün anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdiği hatırlatılan açıklamada konunun tehlikesine ve taşıdığı risklere de işaret edilerek bir an önce bu kurumun kapatılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Nükleer enerji gibi milyonda bir risk analizlerinin bile defalarca akademik düzeyde bilimsel yöntemlerle değerlendirmesi gereken bir konu, ciddiyetten uzak ve emir komuta anlayışı içerisinde; TBMM Genel Kurulu`nda 600 milletvekilinin 250`sinin katıldığı ve toplam 20 dakika süren bir oylama ile 36 ret oyuna karşılık kabul edilmişti.

İşin daha da vahim tarafı NDK tasarısı TBMM Genel Kurulu`nda kabul edilmeden önce NDK üyelerinin yemin ederek göreve başlamaları TBMM`nin işlevinin, saygınlığının hiçe sayılması olmuştu. AYM`nin iptal kararı bu anlamda TBMM`nin saygınlığının hatırlatılması bakımından da önemlidir.

NDK Kapatılsın, Nükleer Santral Projeleri Derhal Durdurulsun

Akkuyu Nükleer Güç Santralı inşaatı, kamuoyundaki büyük tepki ve temelde çatlaklar oluştuğuna yönelik haberlerle toplumda oluşan endişe ve kuşkulara rağmen ısrarla sürdürülmektedir. AYM kararı santralın üçüncü ünitesi için bugün gerçekleştirilecek temel atma töreninin hemen öncesine denk gelmiştir.

AYM kararı ile birlikte, bilim insanlarının uyarıları ve kamuoyunun görüşü dikkate alınarak nükleer santral projeleri iptal edilmelidir.

Ayrıca AYM kararının Resmi Gazete`de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüş olup, bu süre çok fazladır; NDK bir an önce kapatılmalıdır.

Toplumun genelini ilgilendiren, gelecek kuşakları riske sokan nükleer santral gibi projeler ve tüm yasal düzenlemeler TBMM`deki salt çoğunlunluk anlayışı ile, asgari demokratik yönetim ilkeleri, saydamlık, açıklık, katılımcılık ve hesap verebilirlik değerleri göz ardı edilerek belirlenemez.

TBMM`de halkın katılımına, izlemesine açık bir Nükleer Enerji Komisyonu kurularak, şeffaf bir yönetim anlayışı hayata geçirilmelidir."