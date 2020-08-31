Erdoğan devreye girdi: THY'de ücretler düşürüldü, kabul etmeyen işten çıkarılacak

Aylardır Türk Hava Yolları'nın (THY) çalışanlarına ücret indirimi baskısı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle gerçekleşti.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal’ın, Erdoğan'ın katılımıyla yaptığı nihai görüşmede toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı.

Protokole göre THY çalışanlarının ücretleri yüzde 30-35-50 düzeyinde düşürülüyor. Kabul etmeyen çalışanlarsa işten çıkarılacak.

THY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığı'ndan çalışanlara gönderilen mesajda "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İlker Aycı ve Hava İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ali Kemal Tatlıbal’ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda yaptığı nihai görüşmeler neticesinde, Ortaklığımızla Hava İş Sendikası arasında aşağıda yer alan maddeler üzerinde karara varılmış ve Toplu İş Sözleşmesi protokolü imzalanmıştır" denildi.

Mesajda protokolde anlaşılan maddeler şöyle sıralandı:

"1. Yurtiçi yer çalışanlarımızın iş tazminatından %30 oranında, kabin çalışanlarımızın uçuş tazminatından %35, kokpit çalışanlarımızın uçuş tazminatından %50 oranında, tüm çalışanlarımızın kıdem ödemelerinden ise %30 oranında kesinti yapılmasına ve yeniden belirlenen bu ücretlerin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına (8 Ekim’de yapılacak ödemeler itibariyle),



2. Yeniden belirlenen bu ücretlere, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 2021 yılı I. ve II. altı ay ücret zam hesaplamasında yer alan %1 oranındaki ilave zammın uygulanmayarak, 6 aylık enflasyon değişim oranında zam uygulanmasına,



3. 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ikramiye ödemelerinin yeniden belirlenen bu tutarlar üzerinden ödenmeye devam edilmesine,



4. Sosyal yardım, kreş yardımı, tazminat - primler ve diğer ödemelere ilişkin 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde değişiklik olmaksızın mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine, karar verilmiştir."

THY'den çalışanlarına gönderilen duyuruda Kısa Çalışma döneminin bugün itibariyle sonlanacağı ve ücret düzenlemesini kabul eden THY çalışanlarının 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yeni belirlenen ücretler üzerinden tam zamanlı çalışmaya geçeceği kaydedildi.

Hava-İş'ten açıklama

Hava-İş Sendikası tarafından üyelerine yapılan açıklamada da protokolün imzalandığı duyuruldu. Sendika "Covid-19 salgının ekonomik etkilerini üyelerimiz nezdinde asgari düzeyde tutmak, istihdamın, huzur ve iş barışının devamlılığını sağlamak adına ekte sunulan protokol uyarınca '26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Covid-19 Küresel Salgın Şartlarına Uyarlanmasına Dair Protokol' 31.08.2020 tarihi itibariyle imza altına alınmıştır" denildi.

Hava-İş açıklamasında şöyle denildi:

"İşveren yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde tarafımıza iletilen teklifler karşısında sizlerin vermiş olduğu destek ile birlikte;

Üyelerimizin ünvan ve kadroları doğrultusunda İş Tazminatı, Uçuş Tazminatı ve Kıdem Ücreti üzerinden belirli oranlarda daha sonradan değerlendirilmek üzere düzenlemeler yapılmıştır.



İkramiye ve Sosyal Haklar başta olmak üzere 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile elde ettiğimiz kazanımlar bu süreçte de aynı şekilde devam edeceği imza altına alınmıştır.



İstihdamın korunmasının birinci önceliğimiz olduğu hususu işverene iletilmiş bu konuda taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır.

Süreç içerisinde bizlerden desteğini esirgemeyen siz değerli üyelerimize teşekkür eder, imza altına alınan protokolün hayırlı olmasını temenni ederiz."

Sendika imza attığı protokolü internet sitesinden yayımladı: