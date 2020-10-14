Erdoğan açıkladı: Meslek odalarına iktidar operasyonu geliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Erdoğan konuşmasının büyük bölümünde başta Tük Tabipler Birliği olmak üzere meslek odalarını hedef aldı, operasyon sinyali verdi.

"Türkiye'nin çözmesi gereken sorunlardan biri de meslek kuruluşlarının sürdürülemez hale gelen çarpık yapısı" ifadelerini kullanan Erdoğan, Barolara yapılan müdahaleyi örnek göstererek meslek odalarında yeni bir düzenlemeye giderlerini söyledi.

"Anayasa'da amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının organlarının görevine mahkeme kararıyla son verileceği hükme bağlanmaktadır" diyen Erdoğan, önümüzdeki günlerde yargı eliyle meslek odalarına müdahale olacağının da sinyalini verdi.

7 ay sonra ilk kez grup toplantısı yapan Erdoğan konumasında Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan gibi konulara da değindi ve Karadeniz'de yeni bir doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

Yedi ay sonra ilk grup toplantısı

Mart ayından bu yana ilk kez grup toplantısında buluşuyoruz.

Meclisimiz önceki dönemde en verimli dönemini yaşadı. Bütçeden yargı reformuna, askerlikten sosyal medyaya kadar tarihi düzenlemeler yapıldı. Yeni dönemde de bizi önemli gündemler bekliyor.

Bu çatı altında teröre bulaşmaması durumunda her görüşün söz hakkı vardır.

Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarda Meclisin güçlü desteğine ihtiyacı var.

Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'ye ve Bahçeli'ye tüm heyetim adına şükranlarımı sunuyorum. Yeni yasama döneminde tüm vekillere başarılar diliyorum.

Doğu Akdeniz-Suriye açıklaması

Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya meselesinde tüm taraflarla sık sık görüşerek diplomasi kanallarını kullandık. Suriye'de yeni insani trajedilere izin vermeyeceğimizi, sınırlarımızın güvenliği konusunda geri adım atmayacağımızı her görüşmede belirttik.

Doğu Akdeniz'de bölgede çalışma yapan Yavuz gemimimiz bakım için geri geldi. Oruç Reis gemimiz bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akdeniz'deki görevine döndü. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a gereken yanıtları vermeye devam edeceğiz.

Yeni rezerv açıklaması cumartesi günü

Fatih sondaj gemimizin keşfettiği doğal gaz rezervi milletimizi sevince boğdu, bu gemimizin süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. Yeni rezerv miktarını cumartesi günü açıklayacağız.

'Cumhur İttifakı'nın kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir'

Muhalefet yapmak için bulduğu her yarayı kaşıyan zihniyetten basiret beklemiyoruz. Ama en azından ülkenin ortak çıkarları için feraset ve ahlak beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyorum. Teröristlerin yanında, zalim rejimlerin arkasında, darbecilerin yanında yer almaya siyaset yapmak diyemeyiz. Muhalefet adına konuşanların hezeyan açıklamalarına gerektiğinde kabinedeki ilgili arkadaşlarımız, gerektiğinde parti yönetimimiz zaten cevap veriyor.

Ülkemiz siyasetinin geleceğinde karşımızdakinin ne dediğinden ziyade bizim duruşumuz belirleyici. Artık Cumhur İttifakı'nın kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir.

TTB hedefte

Türkiye'nin çözmesi gereken sorunlardan biri de meslek kuruluşlarının sürdürülemez hale gelen çarpık yapısı. Barolarda önemli bir adım attık. TTB'nin başına terör örgütünden birini getirdiler. Ne zamandan beri TTB gibi önemli bir kurumun başına terör örgütünden birileri getiriliyor.

Biz bunlara nasıl hastalarımızı emanet edeceğiz, teröristten bu beklenir mi? TTB'deki sorunlar artık tahammül edilmez seviyeye ulaştı.

TTB anayasaya açıkça aykırı faaliyet yürütüyor, mahkeme kararı gelebilir. Anayasa'da amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının organlarının görevine mahkeme kararıyla son verileceği hükme bağlanmaktadır.

Çoklu baroda olduğu gibi aynı çalışmayı yapmak durumundayız.

Bir terör örgütünü savunmak meslek örgütlerinin işi olamaz.

Türkiye'nin artık bu ayıptan kurtulmasının vakti gelmiştir. Şimdi bu barolarla ilgili atılan adım, TTB ile ilgili de atılacak. Mimarlar da var.

TTB'nin başındaki Türk ifadesi bunlara yakışmıyor, ondan zaten nefret ediyorlar. Bunu bir an önce ellerinden almamız lazım.

Azerbaycan açıklaması

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını istiyor, başka bir talebi yok. Versenize işgal altındaki toprakları. Kendi topraklarında ne yapacaksa yapsınlar. Minsk üçlüsü oyalama peşinde. 30 yıldır müzakere sürer mi? İş nereye geldi şimdi, işte bu hale geldi. Şimdi Ermenilerle Azeri kardeşlerimiz mücadeleyi sürdürüyor. Bize siz Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz diyorlar, bizim böyle bir derdimiz yok. Biz her desteği vermeye varız, yine vereceğiz.

Cihatçıların Azerbaycan'a gitmesi

Bize siz Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz diyorlar, bizim böyle bir derdimiz yok. Biz her desteği vermeye varız, yine vereceğiz. Rusya'dan Fransa'dan gelen silahlar ne? Suriyeli mücahitlerin kendi topraklarında işi var, oraya gitmezler.

Türkiye olarak imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Kıbrıs'taki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Kapalı Maraş'ın açılması Kıbrıs için tarihi dönüm noktası. Kapalı Maraş Kıbrıs Türklerinindir.