Erdoğan'dan AYM açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "ışık" açıklamasına ilişkin konuştu.

"Özür yeterli mi AYM üyeleri değerlendirsin" diyen Erdoğan, "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. Siyasete girmek istiyorsa istifa etsin" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "AYM'nin yapısında bir değişiklik olacak mı?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi.

Erdoğan, Enis Berberoğlu kararına ilişkin ise, "O tamamen yargının kendi içinde sürdürdüğü bir süreçtir. Yerel mahkeme kararı vermek suretiyle atabileceği adımı atmıştır" diye konuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebini de reddetti, seçimin 2023'te yapılacağını dile getirdi.