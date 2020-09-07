Erbil Tuşalp son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci-yazar Erbil Tuşal bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Tuşalp önceki gün İzmir Başkent Hastanesi’nde 75 yaşında yaşamını yitirmişti.
Tuşalp, bugün ailesi, meslektaşları, dostları ve okurları tarafından düzenlenen cenaze töreninin ardından İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İzmir Karaburun'da anma
Erbil Tuşalp'ın cenazesi İzmir Karşıyaka'da kaldırıldığı sıralarda Karaburun'da da Tuşalp için bir anma töreni yapıldı. Tuşalp'ın Karaburun'da hep gittiği Nergis Kafe'de onun masası olarak bilinen masaya çiçekler konuldu, Tuşalp'ın ardından konuşmalar yapıldı.
Tören sırasında Tuşalp'ın soL yazarlığı da anıldı. Tuşalp'ın dostları, soL'un günlük gazete olarak yayımlandığı günlerde onun her gün birkaç nüsha olarak aldığı gazeteyi Nergis Kafe'de okurken, başka masalara da bıraktığını anlattı.