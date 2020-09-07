Erbil Tuşalp son yolculuğuna uğurlandı

Erbil Tuşalp'ın cenazesi İzmir Karşıyaka'da kaldırıldığı sıralarda Karaburun'da da Tuşalp için bir anma töreni yapıldı. Tuşalp'ın Karaburun'da hep gittiği Nergis Kafe'de onun masası olarak bilinen masaya çiçekler konuldu, Tuşalp'ın ardından konuşmalar yapıldı.

Tören sırasında Tuşalp'ın soL yazarlığı da anıldı. Tuşalp'ın dostları, soL'un günlük gazete olarak yayımlandığı günlerde onun her gün birkaç nüsha olarak aldığı gazeteyi Nergis Kafe'de okurken, başka masalara da bıraktığını anlattı.