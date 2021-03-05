'Ensar Vakfı yöneticiliği yapmış Halil İbrahim Şimşek Mimarlık Fakültesi’ne vekalet edemez'

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Spor Bilimleri ve Turizm fakültelerinin dekan vekili olan Rektör Yardımcısı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim Üyesi Halil İbrahim Şimşek'in Mimarlık Fakültesi'ne dekan yapılmasına tepki gösterdi.

Odanın açıklaması şöyle:

Ensar Vakfı’nın Çorum Şubesi Başkan Yardımcılığını yapmış

"Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim Üyesi ve çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Çorum Şubesi Başkan Yardımcılığını yapmış Halil İbrahim Şimşek’in Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi başta olmak üzere çok sayıda fakülteye dekan vekili olarak atanması ve üstüne birden fazla idari görev verilmesi, Cumhuriyet değerlerinden, laiklik ilkesinden ve bilimsel eğitimden ne kadar uzaklaşıldığını, yönetenlerin şirazesinin ne denli bozulduğunu bir kez daha göstermektedir.

Mimarlık ve tasarım bölümleri için öncelikli gereklilikler eleştirel düşünce, bilimsel bilgi ve yaratıcı zekadır. Hayal gücü ise kültür ve yaşam alanı üretiminin olmazsa olmazıdır. Tersinin gerçekleşmesi halinde karşılaştığımız tablo, deprem başta olmak üzere yaşanan afetlerde 'takdir-i ilahi' diyenler olmaktadır.

Bugün Çorum Hitit Üniversitesi’nde yapılan atama ilk değildir. İktidarın 81 ilde 81 üniversite politikası sonucu, siyasi ve ekonomik kaygılar ile gerekli eğitim altyapısı ve kadrolar istihdam edilmeden, fakülte niteliğine, kişilerin kadrosunun yerine dahi bakılmadan, imza atacak üç profesör bulunması halinde fakülteler kurulmaktadır. Kaleme alırken bile bizleri utandıran bu durum, ne yazık ki ülkemizdeki akademinin hal-i pür melalidir.

'Mimar olmayan yerde mimarlık eğitimi verilemez'

Hitit Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ikisi İlahiyat Fakültesi’nden, biri Fen Edebiyat Fakültesi’nden, biri de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden olmak üzere dört profesör kadrosundan oluşan yönetim kurulu ile oluşturulmuştur. Fakülte Kurulu’nda Mimarlık Bölümü’nden bir kişi dahi yoktur. Eğitim altyapısı ve kadro istihdamları sağlanmadan açılan 135 Mimarlık Fakültesi ile mimarlık eğitiminin içeriğini boşaltmaya, mesleğin meşruiyetini ve saygınlığını yok etmeye çalışan iktidar, her yıl bu koşullarda alınan eğitimin ardından mezun olan binlerce mimarın işsizlikle yüzleşmesinin de esas sorumlusudur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak laik ve bilimsel eğitimi talep etmeye, Boğaziçi Üniversitesi’nde, Galatasaray Lisesi’nde devam ettiği şekilde ilerici kurumlarda süren saldırılara, yeni kurulan fakültelerdeki liyakatsizliğe karşı aydınlık Cumhuriyet değerlerini ve demokratik işleyişleri savunmaya devam edeceğiz. Mimarlık eğitiminin niteliğinin artırılması, özgünlüğünün ve dönüştürücü gücünün sürdürülmesi için mücadelemiz sürerken bir kez daha tekrarlıyoruz: İlahiyatçı Halil İbrahim Şimşek, Mimarlık Fakültesi’ne vekalet edemez, mimar olmayan yerde mimarlık eğitimi verilemez."