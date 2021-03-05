İlahiyat profesörü mimarlık dekanı oldu

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Spor Bilimleri ve Turizm fakültelerinin dekan vekili olan Rektör Yardımcısı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim Üyesi Halil İbrahim Şimşek'e yeni bir görev daha verildi. Şimşek, Fen Edebiyat Fakültesi dekan vekilliği görevine atandı.

“Tasavvuf, Tasavvuf Tarihi, Tasavvu, Nakşbendîlik, Müceddidîlik, Halidîlik” alanlarında çalışmalar yapan Halil İbrahim Şimşek aynı zamanda üniversitede komisyon başkanlığı, senato üyeliği, rektörlük yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürütüyor.

Odatv'den Servet Seyfettin Mete'nin haberine göre Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, geçen yıl Çorum’da düzenlenen bir açılış programında açılış duası bilmediğini söylemesiyle gündeme gelmişti. Şimşek, TBMM eski Başkanı İsmail Karaman ile AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un da katıldığı açılış töreninde dua için kürsüye davet edilmiş, ancak “Açılış duası bilmiyorum” demişti.