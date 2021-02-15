Enis Berberoğlu fezlekeye itiraz için üst mahkemeye başvurdu

Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu.

Fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "düzeltilecek bir husus olmadığı" gerekçesiyle reddedilmesi sonrasında Enis Berberoğlu'nun avukatları, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince düzenlenen 9 Şubat tarihli fezlekenin yeniden düzenlenmesine ilişkin ret kararının kaldırılması ve yeniden fezleke düzenlenmesi talep edildi.

'Bir suç isnadının üç ayrı suç türüne bağlanması hukuka aykırı'

İtirazda, Enis Berberoğlu'nun "lehine hükmedilen hak ihlali kararları sonrası aleyhe algı ve sonuç yaratacak fezleke düzenlenemeyeceği" belirtildi. İtirazda, "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkilin aleyhine işlem doğuracak şekilde bir suç isnadını üç ayrı suç türü ve üç ayrı sevk maddesine bağlayarak fezleke düzenlemesi hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerine açık ve ağır bir aykırılık teşkil edecektir" denildi.

Dilekçede "Anayasa Mahkemesinin Kadri Enis Berberoğlu kararına uymayarak ülkemizin demokratik toplumunu tehlikeye atan, TBMM üyesinin ve seçmenlerinin haklarını 4 ay boyunca haksız biçimde yok sayan, Kadri Enis Berberoğlu kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için gerekli işlemleri yapar gibi görünürken 9 Şubat 2021 tarihli fezleke ile bir fiilden üç ayrı suç çıkararak, müvekkilimizi 3 ayrı suçtan birden yeniden yargılamak isteyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti artık objektif tarafsızlıkları yitirmiş olduklarını ispatlamışlardır. Unutulmamalıdır ki, yargıçlar sanıklara karşı husumet içinde hareket edemezler" denildi.