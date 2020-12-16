Enerjide soygunun utanmaz hali: Açma-kapama bedeli!

Yurttaşlar kriz dolayısıyla elektrik, doğalgaz faturasını ödeyemiyor, kış aylarında karanlığa ve soğuğa mahkum kalıyor.

Salgının başladığı günlerde birkaç aylık kesinti ertelemesi yapan iktidar, patronların talebi sonrasında bunu da rafa kaldırmıştı.

O günden sonra kesintiler yeniden başlarken, binlerce kişinin elektriği ve gazı kesildi.

Zaten kriz dolayısıyla faturasını ödeyemediği gerekçesiyle ısınma ve elektrik hakkı gasp edilen yurttaşlar, faturalarını ödeyip aboneliklerini açtırmak istediklerinde ise patronlara sunulan "ek gelir" kapısı nedeniyle ikinci bir soyguna daha maruz kalıyor.

"Açma-kapama" bedeli adı altında yapılan bu soygun, her yıl gazı ve elektriği kesilen milyonlarca yurttaşın varlığı düşünüldüğünde patronlar için büyük bir ek gelir kapısı haline gelmiş durumda.

Elleri halkın cebinde: 6 ayda en az 44,5 milyon lira

Sadece bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 199 bin 865 abonenin elektiriği kesilmiş durumda. Bu kesintiler dolayısıyla enerji şirketlerinin elde ettiği gelir tam 44 milyon 754 bin liraya ulaşmış durumda. (Bu miktara kesilen en düşük açma-kapama bedeli temel alınarak ulaşıldı)

Üç yılda 500 milyon liralık 'ek' soygun!

Açma-kapama bilgilerini açıklamak konusunda oldukça "tutuk" davranan iktidarın verdiği kısıtlı bilgilerine göre, 2016, 2017, 2018 yıllarında elektrikten alınan açma-kapama bedeli tam 500 milyon lirayı ulaşmış durumda.

Meclis Genel Kurulu'nda Enerji Bakanlığı bütçe tartışmalarında söz alan CHP'li vekil Ednan Arslan, faturadan tüm kalemleri silen ve halka neyin fatura edildiğini gizleyen iktidarın üç yılda 500 milyon lira açma-kapama bedeli aldığını duyurdu ve bu miktarın her geçen yıl arttığına işaret etti.

Doğalgazda da durum aynı: Soygun tam gaz devam ediyor

Elektrikte olduğu gibi doğalgaz da da yurttaşlardan ödemeyemedikleri faturalar nedeniyle oluşan kesinti nedeniyle açma-kapama bedeli tahsil ediliyor.

Bugün alınan bir kararla, konutlar için 26,5 lira olan açma-kapama bedeli 30 liraya çıkarıldı.

Bu yılın ilk 9 ayında en az 590 bin abonenin doğalgazı kesilirken, buradan da en az 15,5 milyon liralık bir ek kaynak şirketlerin cebine girmiş durumda.

2019 yılında bu kapsamda yapılan kesintilerden şirketlerin cebine giren tutar ise 30 milyona yaklaşmıştı.