Emre Yıldır davasında ses kaydı delil kabul edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 yaşından itibaren 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan ve geçtiğimiz yıl intihar eden Emre Yıldır davasında gerekçeli karar açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, mahkeme, Tarhan’ın 26 yıl hapis cezası almasını sağlayan en kritik delil konumundaki gizli ses kaydını "hukuka uygun ve hükme esas delil" olarak kabul etti.

Tarhan’ın Yıldır’ı, 2002’den 2011’e kadar birçok kez farklı yerlerde istismar ettiği belirtilen gerekçeli kararda özetle şöyle denildi:

"Mağdurun uğradığı cinsel istismar eylemleri nedeniyle beden ve ruh sağlığı bozuldu. Ruhsal olarak çöküntü yaşaması nedeniyle sanığın eylemlerine karşı koyması hayatın olağan akışına da uygun değil. Sanığın, mağdura yönelik zincirleme şekilde organ sokmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği yönünde mahkememizde tam bir vicdani kanıya varılmıştır."

'Hukuka aykırı değil'

Gerekçeli karara, Yıldır ile Tarhan’ın akraba oldukları aileler arasında da husumet bulunmadığına işaret edilerek şöyle devam edildi:

"Dökümü yapılan kayıtlardan sanığı, mağdurla cinsel ilişki yaşadığını kabul ettiği açıkça görülüyor. Söz konusu kayıt, mağdurun kendisine yönelik yapılan eylemler nedeniyle delil olması için yapılan bir ses kaydı.

Mağdurun bir daha delil elde etme olanağı yoktu. Kanıtların kaybolmasının engellenmesi amacıyla yapılan kayıt şikâyet dilekçesine eklenerek yargı mercilerine sunulmuş. Ses kaydı hukuka aykırı olarak alenen ifşa edilmedi. Dolayısı ile hukuka aykırı delil olarak nitelendirilemez. Mahkememizce, hukuka uygun delil olarak değerlendirildi."

'Emsal teşkil eder'

Yaşamını yitiren Ahmet Emre Yıldır’ın ailesi adına davayı takip eden Av. Merve Uçanok, dosyadaki ses kayıtlarının çok önemli olduğunu ve hukuka uygun olduğunu daha önce de belirttiklerini söyledi.

Uçanok, "Mahkeme de ses kayıtlarını hukuka uygun buldu. Emre’nin bir daha delil elde etme olanağının bulunmadığı mahkemece de ortaya konuldu. Bilindiği gibi, cinsel suçlarda delil elde etmek oldukça güç. Bu nedenle mahkemenin ses kayıtlarını değerlendirmeye alması ve hukuka uygun kabul etmesi cinsel suç mağdurları için oldukça umut verici. Kararın Yargıtay’ca onanması ile emsal nitelik teşkil edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

İstismara uğrayan 27 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, delil elde edebilmek için Vedat Tarhan'ı konuşturmaya çalıştı. 20 dakikaya yakın süren kayıtta Tarhan, Yıldır’a yönelik eylemlerini kabul etti. Yıldır, geçen 6 Mart günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ancak soruşturma süreci ağır ilerledi. Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın Yıldır ifadeye çağrılmadı. Yıldır, 29 Nisan günü ailesiyle yaşadığı 15’inci kattaki evin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Ahmet Emre Yıldır'ın intiharının ardından sanık Vedat Tarhan "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklandı.