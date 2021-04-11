Emekli amiral Ertürk’ün avukatlarından gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz

Montrö’nün tartışmaya açılmasına ve “cüppeli amiral” hakkında açıklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan emekli amirallerden Türker Ertürk’ün avukatları, gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz etti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, materyaller üzerindeki incelemenin tamamlanmaması ve gözaltı süresinin uzatılmasının hukuksuz olduğu vurgulanan itiraz dilekçesinde, “Bu açık bir kumpastır. Savcılık tarafından asıl araştırılması gereken de bu kumpasın kimler tarafından, kimlerin bilgisi ve onayı ile hazırlandığı ve yapıldığıdır” denildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

-Emekli amiraller yayımlamadı: Gözaltına alınmasına neden olarak, duyurunun “gece yarısı yayımlanmış olması” gösterilmektedir. Gözaltından sonra yaşanan gelişmeler, duyurunun emekli amiraller tarafından gece yarısı yayımlanmadığını ortaya çıkartmıştır. Avaztürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, bu duyuru metninin bu metne katılmayan bir emekli amiral tarafından, 3 Nisan 2021 günü, saat 23.10’da kendisine gönderildiğini, metnin AKP’li bir bakana da gönderildiğini söylediğini, kendisinin de Cumhurbaşkanlığı’na yakın birilerini arayıp, konuyu aktardığını açıklamıştır. Bu bakımdan “Emekli amiraller gece yarısı bildiri yayımladılar” iddiası gerçek dışı bir iddia olarak ortada kalmıştır. Bu, açık bir kumpastır. Savcılık tarafından asıl araştırılması gereken de bu kumpasın kimler tarafından, kimlerin bilgisi ve onayı ile hazırlandığı ve yapıldığıdır.

-Suç unsuru bulunmuyor: Emekli amiraller tarafından WhatsApp grubunda paylaşılan taslak duyuru metninin içeriğinde suç unsuru bulunmamaktadır. Birçok emekli amiral gibi Türker Ertürk de WhatsApp grubunda, “Tamam, katılıyorum” diyerek, bu taslak duyuru metnine katıldığını ifade etmiştir. Emekli Amiral Semih Çetin, kendisine Whatsapp’tan gönderilen taslak duyuru metninde “Yüce Türk milletine” ibaresinin olmadığını, altında 4 Nisan 2021 değil, 6 Nisan 2021 tarihinin yazılı olduğunu ifade etmiştir. Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere duyuru metni henüz üzerinde konuşulan taslak metindir ve zaman zaman değişikliğe uğramaktadır.

-‘Bir şey bulur muyuz’ umudu: Her halükârda bu taslak duyuru metni içeriğinde bir suç unsuru olmadığı, “Yüce Türk milletine” ifadesinin yer alıyor olmasının suç unsuru olamayacağı, bu ifadenin “gece yarısı basına bildirildiği” isnadı ile desteklenmeye çalışılmasının beyhude bir uğraş olduğu da ortaya çıkmıştır. Usulsüz el konulan djital materyaller üzerinde didik didik inceleme yaparak, “Acaba bir şey bulur muyuz” umuduyla gözaltı süresini uzatmanın, usul ve yasaya aykırı olduğu gibi toplum vicdanını kanatan ve yargının bağımsızlığının sorgulanmasına neden olan bir uygulama olacağı da aşikârdır. Savcılığın gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilmesi isteminin sulh ceza hâkimliğinde görüşülmesi için açılan duruşmaya, şüpheli avukatlarının, müvekkillerinin yanında hazır bulunmak istemlerinin mahkemece kabul edilmemesi da usul ve yasaya aykırı olmuştur.