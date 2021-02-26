Emekçi kadınlardan 'Sıra yarınları kazanmakta' sergisi

Kadın Dayanışma Komiteleri, bir süre önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü fotoğraf sergisi yapılacağını duyurmuş ve emekçi kadınları fotoğraflarıyla sergiye katkı koymaya çağırmıştı. Şimdi ise gelen fotoğraflarla Ankara, İstanbul, İzmir ve Anadolu'nun dört bir yanındaki Semt Evleri'nde yapılacak sergi açılışlarında bir araya gelerek mücadeleyi büyütmeye çağırıyor.
Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından yapılan çağrı metni şöyle:
"Tarihin hiçbir anında yoksulluk, pahalılık, şiddet, işsizlik, angarya iş yükü kadınları pes ettirmeye yetmemiş, aksine isyanlarla, başkaldırılarla sonuçlanmıştır. Biz kadınlar, düzenin bizi bugün de ittiği çaresizliğin ve yalnızlığın üstesinden mücadele ve dayanışma ile gelebileceğimizi işte bu mücadele tarihinden biliyoruz.
İstedik ki bu bildiğimizi herkes görsün, herkes bilsin… Bu amaçla, 2021 yılının 8 Mart’ına giderken emeğimizle yaşamı nasıl var ettiğimizi ve dayanışmayı adım adım nasıl ördüğümüzü fotoğrafladık. Mart ayının ilk günlerinden itibaren semt evlerinde, parklarda ve meydanlarda çektiğimiz bu fotoğrafları sizlerle paylaşacağız.
Gelin, hep birlikte 'Sıra Yarınları Kazanmakta' sergilerinde buluşalım. Kadın Dayanışma Komiteleri’nden yükselen dayanışmanın ve birlikteliğin bir parçası olalım!
Direndik, dayanışıyoruz. Yarınları biz kazanacağız!"
ANKARA
İncirli Semt Evi - 1 Mart
Seyran Semt Evi - 4 Mart
Batıkent Semt Evi - 5 Mart
İlker Semt Evi - 5 Mart
Doğukent Semt Evi - 5 Mart
Eryaman Semt Evi - 8 Mart
İSTANBUL
Selimiye Semt Evi - 1 Mart
Bağcılar İşçi Evi - 3 Mart
Beyoğlu Semt Evi - 4 Mart
Altayçeşme Semt Evi - 5 Mart
Uğur Mumcu Semt Evi - 5 Mart
Sarıgazi Semt Evi - 8 Mart
Cumhuriyet Semt Evi - 9 Mart
İZMİR
Bayraklı Semt Evi - 3 Mart 15:30
Çeşme Semt Evi - 4 Mart 18:00
Hatay Semt Evi - 5 Mart 16:00
Urla Meydan - 8 Mart 14:00
Karşıyaka Semt Evi - 8 Mart 17:00
ANADOLU
Karaduvar Semt Evi Mersin - 2-10 Mart
Atakum Semt Evi Samsun - 3-5 Mart
Bahçelievler Semt Evi Antalya - 3-12 Mart
Güzeloba Semt Evi Antalya - 3-12 Mart
Ulus Semt Evi Antalya - 3-12 Mart
Salihli Kocaçeşme Semt Evi Manisa - 4-10 Mart
Kepez Semt Evi Çanakkale - 8 Mart
Demircioğlu Caddesi Çanakkale - 8 Mart
Akkapı Semt Evi Adana - 8 Mart
Vişnelik Semt Evi Eskişehir - 8 Mart
Çorlu Alipaşa Semt Evi Çorlu - 8 Mart
Gedavet Parkı Konya - 8 Mart