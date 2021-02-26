Emekçi kadınlardan 'Sıra yarınları kazanmakta' sergisi

Kadın Dayanışma Komiteleri, bir süre önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü fotoğraf sergisi yapılacağını duyurmuş ve emekçi kadınları fotoğraflarıyla sergiye katkı koymaya çağırmıştı. Şimdi ise gelen fotoğraflarla Ankara, İstanbul, İzmir ve Anadolu'nun dört bir yanındaki Semt Evleri'nde yapılacak sergi açılışlarında bir araya gelerek mücadeleyi büyütmeye çağırıyor.

Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından yapılan çağrı metni şöyle:

"Tarihin hiçbir anında yoksulluk, pahalılık, şiddet, işsizlik, angarya iş yükü kadınları pes ettirmeye yetmemiş, aksine isyanlarla, başkaldırılarla sonuçlanmıştır. Biz kadınlar, düzenin bizi bugün de ittiği çaresizliğin ve yalnızlığın üstesinden mücadele ve dayanışma ile gelebileceğimizi işte bu mücadele tarihinden biliyoruz.

İstedik ki bu bildiğimizi herkes görsün, herkes bilsin… Bu amaçla, 2021 yılının 8 Mart’ına giderken emeğimizle yaşamı nasıl var ettiğimizi ve dayanışmayı adım adım nasıl ördüğümüzü fotoğrafladık. Mart ayının ilk günlerinden itibaren semt evlerinde, parklarda ve meydanlarda çektiğimiz bu fotoğrafları sizlerle paylaşacağız.

Gelin, hep birlikte 'Sıra Yarınları Kazanmakta' sergilerinde buluşalım. Kadın Dayanışma Komiteleri’nden yükselen dayanışmanın ve birlikteliğin bir parçası olalım!

Direndik, dayanışıyoruz. Yarınları biz kazanacağız!"

ANKARA

İncirli Semt Evi - 1 Mart

Seyran Semt Evi - 4 Mart

Batıkent Semt Evi - 5 Mart

İlker Semt Evi - 5 Mart

Doğukent Semt Evi - 5 Mart

Eryaman Semt Evi - 8 Mart

İSTANBUL

Selimiye Semt Evi - 1 Mart

Bağcılar İşçi Evi - 3 Mart

Beyoğlu Semt Evi - 4 Mart

Altayçeşme Semt Evi - 5 Mart

Uğur Mumcu Semt Evi - 5 Mart

Sarıgazi Semt Evi - 8 Mart

Cumhuriyet Semt Evi - 9 Mart

İZMİR

Bayraklı Semt Evi - 3 Mart 15:30

Çeşme Semt Evi - 4 Mart 18:00

Hatay Semt Evi - 5 Mart 16:00

Urla Meydan - 8 Mart 14:00

Karşıyaka Semt Evi - 8 Mart 17:00

ANADOLU

Karaduvar Semt Evi Mersin - 2-10 Mart

Atakum Semt Evi Samsun - 3-5 Mart

Bahçelievler Semt Evi Antalya - 3-12 Mart

Güzeloba Semt Evi Antalya - 3-12 Mart

Ulus Semt Evi Antalya - 3-12 Mart

Salihli Kocaçeşme Semt Evi Manisa - 4-10 Mart

Kepez Semt Evi Çanakkale - 8 Mart

Demircioğlu Caddesi Çanakkale - 8 Mart

Akkapı Semt Evi Adana - 8 Mart

Vişnelik Semt Evi Eskişehir - 8 Mart

Çorlu Alipaşa Semt Evi Çorlu - 8 Mart

Gedavet Parkı Konya - 8 Mart