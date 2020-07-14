Ekvador'da ilaç tedariğindeki yolsuzluğa ilişkin 5 kişi tutuklandı

Ekvador mahkemesi, pandemi döneminde Guayaquil kentine bağışlanan ilaçların satıldığı iddialarına ilişkin 5 kişiyi tutukladı.

Başsavcılık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, savcı Marco Guerra'nın Abraham ve Moises M., Alvaro P., Victor Ch. ve Erick P.'yi organize suç işlemek ve Covid-19 ilaçlarının ticarileştirilmesi suçlarından tutuklama kararı verdiği belirtildi. Söz konusu ilaçlar, Ekvador Sosyal Güvenlik Enstitüsü'ne (IESS) bağışlanmıştı.

Telesur'da yer alan habere göre, söz konusu 5 kişi, geçtiğimiz haftasonu Guayas eyaletinde Başsavcılık Ofisi tarafından Guayaquil, Duran ve Daule kentlerinde yürütülen operasyon sonucunda tutuklandı.

Tutuklananlardan biri olan Abraham M.'nin, bir yolsuzluk soruşturmasında Guayaquil'deki Los Ceibos hastanesine yapılan ilaç tedariğinden kazanç sağlamakla suçlanan Daniel Salcedo'nun spor antrenörü olduğu kaydedildi

Bir savcı, 10 Haziran tarihinde Salcedo'ya yönelik tutuklama emri vermişti. Salceda, ülkeden kaçmak için bindiği uçağın kaza yapması nedeniyle hastanede yatıyor.

Mahkeme, aynı zamanda Salcedo'nun gayrimenkullerine ve varlıklarına el koyma, banka hesaplarını dondurma ve birlikte iş yaptığı şirketlerin hisselerinin transferini yasaklama kararı almıştı.

Savcı, soruşturmayı Şeffaflık ve Anti-Yolsuzluk Birimi'nin bir polis raporu doğrultusunda yürüttüğünü kaydetti. Söz konusu raporda, Los Ceibos hastanesinin ceset torbalarını tanesi 148,50 dolara satın aldığı, torbaların gerçek fiyatınınsa 12 doalr olduğu belirtiliyor.