Edirne'de AKP Kongresi sonrası korona vakalarında patlama

Edirne'de İYİP'li İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Erbay, kentteki AKP Kongresi'nin ardından 300 kişilik bir mahallede 72 koronavirüs vakası görüldüğünü söyledi.

İl Genel Meclisi toplantısında konuyu gündeme getiren Erbay, AKP'nin Edirne'de yaptığı kongrenin ardından Süloğlu ilçesindeki 300 kişilik Şafak Mahallesi'nde 72 pozitif vaka çıktığını söyledi. Erbay mahallede karantina uygulandığını ve bu kişiler içinden AKP kongresine davet edilenlerin sayısının 47 olduğunu açıkladı. Erbay şu anki vaka sayısının ise daha fazla olduğunu dile getirdi.

Edirne'de artan vakalar nedeniyle Domurcalı organize sanayide bir fabrikanın kapatıldığını da belirten Erbay evinde ve KYK yurtlarında çok sayıda vakanın karantinaya alındığını söyledi.

AKP Kongresi öncesine dair "Süloğlu temizdi, böyle bir sıkıntımız yoktu" diyen Erbay "Kısa bir süre içinde böyle büyük bir patlama sebebi olarak onu gördük. O kongreye katılan kişilerin gün yüzüne çıkması istenmiyor. Bazıları İş-Kur üzerinden işe alınmışlar. Şu an KYK yurtlarında yatan hasta sayısına bakıldığı zaman, çevre köylerimize de etki etmeye başladı. Bir yıl boyunca böyle bir sorun yaşamıyorsun, kongre yapıldıktan sonra bir patlama yaşanıyor. 1500-2000 kişi bir salona yığılıyor. Sonuçlarına da katlanacaksın. İş-Kur üstünden görev almış, memuriyeti olan veya oraya üye olanlar mecburen bu kongreye katıldı" diye konuştu.

Esnafa, 65 yaş üstüne tedbirlere uymadığı gerekçesiyle ceza kesilirken AKP kongrelerinde alınmayan tedbirler nedeniyle birçok kişinin hastalığa yakalandığını ve karantinaya girmek zorunda kaldığını söyledi.

Erbay, günlük işlerde çalışarak geçimini sağlamak zorunda olan Roman yurttaşların çoğunlukta olduğu Süloğlu ilçesinde çok sayıda yurttaşın karantina nedeniyle geçimini sağlayamadığını da söyledi.

Erbay "Ben kongrelerini yapmamaları taraftarı değilim ama normalleşme sürecinde yapsalardı böyle bir sıkıntı yaşanmazdı" dedi.